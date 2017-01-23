В этом году мурманчан радуют ледяные фигуры, горки для катания и арт-объекты

23 Января 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В этом году мурманчан и гостей города радуют ледяные фигуры, горки для катания и арт-объекты. Все скульптуры оснащены светодиодными лентами и подсвечены разноцветными прожекторами, а также находятся под круглосуточной охраной.

Ледяные скульптуры установлены во всех округах города. Так, в центре Мурманска на улице Воровского появились ледяные герои русских сказок – Баба Яга, Данила-мастер, Кощей Бессмертный, Иван-царевич и Серый волк, Золотая рыбка, Хозяйка Медной горы, сестрица Аленушка и братец Иванушка, Петушок-золотой гребешок, Царевна-лягушка.

В прогулочной части парка на Семеновском озере поселились Снежная королева и Кай, а также персонажи из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» – матрос Лом, Фукс, гангстеры и сам капитан. Рядом с ними мастера установили ледяную горку высотой 2,5 метра.

В Первомайском округе, в районе дома №101 на проспекте Кольском, соорудили ледяной лабиринт и трехскатную горку, а также юрту, фигуры белых медведей и представителей малых народов Севера.

На прошлой неделе ледяные фигуры на улице Воровского оценил мэр Мурманска Дмитрий Филиппов. Он остался доволен увиденным и призвал мурманчан бережно относиться к скульптурам.

Не остались в стороне и юные любители активного отдыха. К услугам горожан бесплатные катки, а также лыжный спорткомплекс «Снежинка». Бесплатные катки расположены на базе 14 образовательных учреждений города. Кроме того, в вечернее время любителей спорта рады принять городские стадионы «Льдинка», «Юность» и «Авангард».

«Многие горожане приходят целыми семьями, с детства приучают малышей к спорту, – рассказала директор детско-юношеской спортивной школы №6 Галина Полякова. – Со своей стороны мы постоянно следим за качеством льда, ежедневно производим обследование и заливку».

Фоторепортаж здесь.