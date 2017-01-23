Мурманский ледокол «Капитан Драницын» может остаться на Чукотке до конца зимы

23 Января 2017 года, 15:42

РОССИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ — Суда, застрявшие на Чукотке, могут остаться там на всю зиму, об этом сообщило главное управление МЧС округа.

По данным спасателей, в районе Чаунской губы в Восточно-Сибирском море ледоколы «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын» продолжают ледовую разведку для определения прохода в перемычке тяжёлого льда, через который было бы возможно обеспечить вывод судов для их последующей проводки на восток.

До улучшения ледовой обстановки и прокладки самого оптимального маршрута движения каравана, сухогрузы задержатся в порту Певек.

«Активно прорабатывается вопрос возможности принятия решения о постановке судов на зимовку», - сообщают в ведомстве.

Вместе с тем в ГУ МЧС Чукотского АО отмечают, что ситуация не является чрезвычайной и непредсказуемой: зимний отстой является положительной практикой по предупреждению происшествий, связанных со сложной ледовой обстановкой.

С капитанами судов поддерживается круглосуточная связь, экипажи всех судов каравана в безопасности, суда обеспечены запасом провизии. Ситуация с караваном судов находится на круглосуточном контроле Правительства и Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу.

Напомним, что два сухогруза, которые доставляли материалы для строительства причальной стенки с целью обеспечения стоянки плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» в порту Певек — «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск», и два ледокола, обеспечивавших их проводку, временно остановились недалеко от города. Доставив груз и отправившись в обратный путь, суда остановились неподалеку от Певека из-за сложной ледовой обстановки.

Фото: piterets.ru