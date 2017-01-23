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Главная » НОВОСТИ » Ситуация по расчистке снега в Североморске на контроле у губернатора
 
 
 
 
23 Января 2017 года, 16:00

Ситуация по расчистке снега в Североморске на контроле у губернатора


СЕВЕРОМОРСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Североморск занял второе место после Мурманска по количеству жалоб граждан на качество расчистки дорог и дворов от снега. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщила губернатор.

На сегодняшний день техника в ЗАТО работает в две смены. Пристальное внимание уделяется уборке дорог и тротуаров, остановочных пунктов и вывозу снега. Планируется создавать «заездные карманы» для автомобилей по периметру улиц, чтобы расширить территорию и тем самым помочь снегоуборочной технике.

«Графики с большими отклонениями, но все же выполняются. Работы по очистке дорог и проездов в снегопад и в субботу, и в воскресенье проводились активно. К тротуарам даже нет возможности подступиться, – комментирует ситуацию директор МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО Североморск». Роман Анофриев. – Сейчас принципиально важно очистить от снега «карманы» для парковки транспорта. Иначе мы не можем приступить к работам по уширению дорог. У морвокзала территория очищена, машины хотя бы там теперь можно ставить».

Как доложила Марине Ковтун глава администрации, большая проблема – это уборка трапов. Их отчистку осуществляют 16 человек.

Всего сегодня на улицах работают 20 машин спецтехники, 26 – единиц ручной уборки. Во вторую смену дороги и проезды будут расчищать 12 единиц техники.

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  • военных бы привлечь к уборке снега, пусть что-то хоть сделают для своей страны и народа)))
 
 
 
 
 
 
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