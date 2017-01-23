Сломанную световую конструкцию в Мурманске восстановят

23 Января 2017 года, 17:55

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Каждый год яркие гирлянды и световые композиции, которыми украшены все округа Мурманска, радуют мурманчан и гостей города.

Снеговики-музыканты и фонтаны, снежинки и разноцветные сияющие шары, световые олени, совы, лисы, медведи и «эльфийские» елки. Почти 50 световых конструкций и около пяти тысяч световых элементов радуют мурманчан полярной ночью, создавая праздничный настрой.

Но не стоит забывать о том, что необходимо бережно относиться к подобным украшениям города. Так на подъеме к Семеновскому озеру была повреждена световая консоль «Мой любимый Мурманск». И сегодня специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» приступили ее ремонту.

«Уже изготовлены новые пластиковые буквы, и в ближайшие дни конструкция будет полностью восстановлена, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Сейчас прорабатывается вопрос об установке камер наружного видеонаблюдения в местах, где расположены такие световые композиции».

АГМ