Пассажирам, застрявшим в мурманском аэропорту в выходные, были предоставлены питание и проживание

23 Января 2017 года, 16:45

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ — Сложившуюся в минувшие выходные ситуацию в мурманском аэропорту прокомменитировал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.

«Были сделаны мероприятия с пассажирами — это выдача купонов на питание, на обед на ужин, на завтрак. Предоставлены гостиницы, причем их много было задействовано. Это не только Мурмаши и аэропорт, но и на территории Мурманска. И исходя из того, что погода несколько улучшилась, началась работа воздушных судов», - сообщил «ГТРК-Мурман» Соснин.

Напомним, что мурманский аэропорт в течение 37 часов оставался закрытым по причине неблагоприятных погодных условий и обледенения взлётно-посадочной полосы, которую из-за постоянного снегопада не успевали обрабатывать реагентами. По предварительным подсчетам, не смогли вовремя улететь более 1200 человек.

«Вся техника, которая имеется в наличии, была исправна и была на полосе. Но метеоусловия, снег был очень сильный, мощный и продолжительный. И плюс ко всему помешал сильный ветер, который просто сдувал хим реагент с полосы», - сообщил «ГТРК Мурман» заместитель генерального директора по производству ОАО «Аэропорт Мурманск» Вадим Ананин.