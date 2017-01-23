Пенсии с 1 февраля вырастут на 5,4%

23 Января 2017 года, 17:15

РОССИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – С 1 февраля страховые пенсии будут повышены на 5,4%, передает пресс-служба правительства России.

Размер страховой пенсии ежегодно корректируется с 1 февраля в связи с установлением стоимости пенсионного коэффициента на эту дату исходя из роста потребительских цен за прошедший год.

В результате стоимость одного пенсионного коэффициента, установленного по состоянию на 1 февраля 2016 года в размере 74 рубля 27 копеек, увеличится с 1 февраля 2017 года на 5,4% и составит 78 рублей 28 копеек.

«Повышение с 1 февраля размеров страховых пенсий коснётся всех неработающих получателей страховых пенсий (около 30 млн. человек), а также около 450 тыс. неработающих военных пенсионеров, получающих наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению страховую пенсию по старости (за исключением фиксированной выплаты к ней)», – указано в документе.

Средний размер страховой пенсии после перерасчёта с 1 февраля увеличится на 384 рубля, при этом страховая пенсия по старости возрастёт на 400 рублей, страховая пенсия по инвалидности – на 160 рублей, страховая пенсия по случаю потери кормильца – на 315 рублей.

Расходы на увеличение с 1 февраля на 5,4% стоимости одного пенсионного коэффициента составят 11,86 млрд. рублей в месяц, или 130,43 млрд. рублей до конца года, из них 28,56 млрд. рублей – расходы на увеличение суммы валоризации величины расчётного пенсионного капитала граждан.

Корректировка страховых пенсий будет проведена за счёт средств бюджета Пенсионного фонда.

Фото: NewsProm.Ru