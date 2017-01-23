Марина Ковтун выразила соболезнования родным и близким погибших в Хибинах туристов из Архангельска

23 Января 2017 года, 17:20

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования родным и близким туристов, погибших вчера во время схода лавины в Хибинском горном массиве.

«Хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким. Погибли молодые, полные сил люди. К сожалению, случаи гибели туристов регистрируются в Мурманской области ежегодно, и связаны они, в первую очередь, с пренебрежением к правилам безопасности – сами туристы зачастую подвергают себя риску, в том числе смертельной опасности. Природа не прощает беспечности», – сказала Марина Ковтун.

В связи с происшествием губернатор поручила профильным ведомствам предложить мероприятия, которые могли бы минимизировать число незарегистрированных туристов.

Напомним, 22 января, 11 туристов из Архангельска на снегоходах попали под лавину в районе озера Вудъявр. Три человека оказались засыпаны снегом, остальные члены группы не пострадали. При проведении поисково-спасательных работ были извлечены из-под снега тела двух погибших, 1983 и 1985 года рождения. Третий обнаружен живым и госпитализирован в больницу.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело.