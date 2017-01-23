В Мурманской области уменьшился лимит наполнения колоний

23 Января 2017 года, 19:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В учреждениях УИС по Мурманской области в 2016 году не допущено массовых беспорядков, групповых неповиновений и побегов из-под охраны.

«В регионе на 2474 единицы уменьшился лимит наполнения колоний, в том числе и за счёт реорганизации колонии общего режима №20 в колонию-поселение, поэтапный процесс перепрофилирования которой планируется завершить в первом полугодии 2017 года, – сообщил «Би-порту» начальник УФСИН Евгений Шихов. – Обстановка в учреждениях оставалась контролируемой и управляемой на протяжении года».

Лимит наполнения зеленоборской колонии-поселения должен составить 200 мест, в том числе 50 — для осуждённых женщин.

В составе территориального органа начало функционировать вновь созданное учреждение «База материально-технического и военного снабжения», также завершена передислокация отдела по конвоированию из поселка Росляково в Мурманск.

Наблюдается рост трудоустроенных осуждённых, имеющих исковые обязательства. Как результат, в 2016 году показатель погашения по исполнительным листам вырос на 7,2 миллиона рублей и составил 21,4 миллион рублей.

«В целом работа УФСИН России по Мурманской области, направленная на укрепление правопорядка и законности в учреждениях УИС, на обеспечение условий содержания подследственных и осужденных с учетом требований законодательства, соблюдение их прав, свобод и законных интересов, совершенствование воспитательной работы, повышение социальной защищенности личного состава, признана удовлетворительной», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что 2017 год уже успел запомниться рядом происшествий в колониях Мурманской области. Двое заключенных СИЗО-1 в Мурманске были найдены в одной камере повешенными.