В Мурманской области уменьшился лимит наполнения колоний

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января
Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Деловая среда: программа для бизнеса и о бизнесе
 
 
 
 

Курсы валют 21.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,6145
0,5639
1 USD
Доллар США
59,6697
0,3176
1 EUR
Евро
63,7272
0,5469
10 NOK
Норвежских крон
70,5791
0,4892
10 SEK
Шведских крон
66,7454
0,3456
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-11°
1.4 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Ситуация по расчистке снега в Североморске на контроле у губернатора
23 Января 2017, 16:00
Ситуация по расчистке снега в Североморске на контроле у губернатора
Мурманская ТЭЦ сделает перерасчёт за отопление
23 Января 2017, 13:32
Мурманская ТЭЦ сделает перерасчёт за отопление
Травмпункт переедет в «Севрыбу»
23 Января 2017, 13:20
Травмпункт переедет в «Севрыбу»
Выход из высшего политсовета единороссов губернатор объяснила необходимостью кадрового обновления
23 Января 2017, 12:06
Выход из высшего политсовета единороссов губернатор объяснила необходимостью кадрового обновления
 
 
 
 

Самое читаемое

Владимир Жириновский предложил переселять бесквартирных в Мурманск
23 Января 2017, 10:11
Травмпункт переедет в «Севрыбу»
23 Января 2017, 13:20
Мурманская ТЭЦ сделает перерасчёт за отопление
23 Января 2017, 13:32
Выход из высшего политсовета единороссов губернатор объяснила необходимостью кадрового обновления
23 Января 2017, 12:06
В подъезде на улице Буркова нашли змею
23 Января 2017, 17:30
Работы по восстановлению теплотрассы в центре Мурманска завершены
23 Января 2017, 08:20
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области уменьшился лимит наполнения колоний
 
 
 
 
23 Января 2017 года, 19:30

В Мурманской области уменьшился лимит наполнения колоний


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В учреждениях УИС по Мурманской области в 2016 году не допущено массовых беспорядков, групповых неповиновений и побегов из-под охраны.

«В регионе на 2474 единицы уменьшился лимит наполнения колоний, в том числе и за счёт реорганизации колонии общего режима №20 в колонию-поселение, поэтапный процесс перепрофилирования которой планируется завершить в первом полугодии 2017 года, – сообщил «Би-порту» начальник УФСИН Евгений Шихов. – Обстановка в учреждениях оставалась контролируемой и управляемой на протяжении года».

Лимит наполнения зеленоборской колонии-поселения должен составить 200 мест, в том числе 50 — для осуждённых женщин.

В составе территориального органа начало функционировать вновь созданное учреждение «База материально-технического и военного снабжения», также завершена передислокация отдела по конвоированию из поселка Росляково в Мурманск.

Наблюдается рост трудоустроенных осуждённых, имеющих исковые обязательства. Как результат, в 2016 году показатель погашения по исполнительным листам вырос на 7,2 миллиона рублей и составил 21,4 миллион рублей.

«В целом работа УФСИН России по Мурманской области, направленная на укрепление правопорядка и законности в учреждениях УИС, на обеспечение условий содержания подследственных и осужденных с учетом требований законодательства, соблюдение их прав, свобод и законных интересов, совершенствование воспитательной работы, повышение социальной защищенности личного состава, признана удовлетворительной», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что 2017 год уже успел запомниться рядом происшествий в колониях Мурманской области. Двое заключенных СИЗО-1 в Мурманске были найдены в одной камере повешенными.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Оборудование Колэнерго отработало в штатном режиме во время циклона
2.
Столкновение на трассе «Кола»: водитель ВАЗа госпитализирован
3.
Молодым литераторам Мурманской области увеличили губернаторскую премию
4.
Дороги в Мурманской области закрыты из-за метели
5.
В Мурманской области за сутки возбуждено четыре уголовных дела по фактам дистанционных мошенничеств
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта