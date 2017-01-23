Мурманск: прогноз отключений на 24 января

МУРМАНСК/ 23 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 января.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Пищевиков, 6
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 23 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 25 ЯНВАРЯ – УЛ. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 31 КОРП. 2
С 9 ЧАСОВ 24 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 26 ЯНВАРЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 75
С 9 ЧАСОВ 24 ЯНВАРЯ ДО 17 ЧАСОВ 26 ЯНВАРЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 43
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 2)
09.00 – 17.00 ул. Капитана Копытова, 33
09.00 – 23.00 ул. Адмирала Лобова, 47
ул. Разина, 3, 5, 8
ул. Нахимова, 22
ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19
ул. Советская, 17
ул. Максима Горького, 25/13
10.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1)
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 23.00 ул. Советская, 15
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.