Мурманск: прогноз отключений на 24 января

23 Января 2017 года, 20:00

МУРМАНСК/ 23 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Пищевиков, 6

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 23 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 25 ЯНВАРЯ – УЛ. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 31 КОРП. 2

С 9 ЧАСОВ 24 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 26 ЯНВАРЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 75

С 9 ЧАСОВ 24 ЯНВАРЯ ДО 17 ЧАСОВ 26 ЯНВАРЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 43

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 2)

09.00 – 17.00 ул. Капитана Копытова, 33

09.00 – 23.00 ул. Адмирала Лобова, 47

ул. Разина, 3, 5, 8

ул. Нахимова, 22

ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19

ул. Советская, 17

ул. Максима Горького, 25/13

10.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1)

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.00 ул. Советская, 15

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.