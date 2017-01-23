Усиление ветра и снег ожидаются в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ - Утром и днем 24 января, со смещением очередного атлантического циклона на Баренцево море, начиная с западных районов области, ожидается усиление юго-западного ветра, снег, постепенное повышение температуры воздуха. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами снег, туман, изморозь. Температура воздуха -8-13 градусов, при прояснениях -18-23 градусов. Гололедица.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -13 градусов, ветер южный 1-2 м/с.