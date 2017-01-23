36 тысяч рублей получит Мурманская область на развитие сельских территорий

24 Января 2017 года, 08:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ - В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы правительство России распределило средства в общем размере 6,78 млрд рублей на развитие сельских территорий. Эти средства будут направлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, на предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан.

В соответствии с документом Мурманская область на софинансирование расходных обязательств на улучшение жилищных условий граждан получит 35,9 тысячи рублей. На прочие направления выделение средств региону данным распоряжением не предусмотрено.

Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности.