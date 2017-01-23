Мурманской области прописали среднюю рыночную стоимость жилья

24 Января 2017 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Минстрой России утвердил норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на I полугодие 2017 года и показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по регионам на I квартал 2017 года. Так в соответствии с приказом ведомства, норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации утверждён в размере 37208 рублей

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Мурманской области утверждена на уровне 38480 рублей. Напомним, по итогам IV квартала 2016 года постановлением правительства Мурманской области средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Мурманской области была утверждена в размере 38327 рублей.