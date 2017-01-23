В прямом эфире «Большого Радио» сотрудник МВД расскажет о суррогатном алкоголе

24 Января 2017 года, 09:00

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ - Случай массового отравления алкогольной продукцией жителей Иркутска шокировал всю страну. После этого власти внесли ряд ограничений, связанных с продажей спиртосодержащих непищевых жидкостей. Сколько нарушений за период вступления в силу постановления главного врача России было зарегистрировано в Мурманской области? Какие мероприятия проводятся полицейскими для того, чтобы пресечь данные факты? Много ли суррогатного алкоголя было изъято у жителей нашего региона в прошлом году? О статистических данных и не только расскажет 26 января в прямом эфире «Большого Радио» гость программы «Точка Зрения» » старший инспектор по особым поручениям отдела организации применения административного законодательства УМВД Заполярья Денис Драгунов. Радиослушателей приглашают принять участие в беседе и задать интересующие вопросы по телефону 45-09-45. За видеотрансляцией передачи можно следить в режиме «он-лайн» на сайте big-radio.ru. Начало передачи в 10 часов утра.

«Большое Радио» можно послушать на следующих FM-диапазонах: для Мурманска, Колы, Мурмашей, Североморска, Полярного, Снежногорска, Гаджиево и Верхнетуломского 106, 9 FM; для Заполярного, Никеля, Спутника, Печенги, Луостари, Киркенеса, Вадсё и Вардё 103, 6 FM; для Мончегорска и Оленегорска на 102, FM.