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Главная » НОВОСТИ » Пулково объявляет лучшие авиакомпании 2016 года
 
 
 
 
24 Января 2017 года, 09:12

Пулково объявляет лучшие авиакомпании 2016 года


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании воздушной гавани Санкт-Петербурга по итогам 2016 года. Лауреаты 11 номинаций были объявлены на традиционной ежегодной церемонии LED Together, которая состоялась 20 января.

В номинации «Наиболее динамично развивающаяся авиакомпания в категории более 300 тыс. пассажиров в год» победителем второй раз признана S7 Airlines. В 2016 году абсолютный прирост пассажиропотока авиакомпании в Пулково составил более 360 тыс. человек, количество взлет-посадок возросло на 2300 операций. S7 Airlines из года в год увеличивает свое присутствие на рынке Петербурга.

Наиболее динамично развивающейся авиакомпанией в категории от 50 тыс. до 300 тыс. пассажиров в год стала авиакомпания «Победа». Абсолютный прирост пассажиропотока авиаперевозчика в Пулково в прошлом году превысил 206 тыс. человек, количество взлет-посадок возросло на 1200 операций по сравнению с 2015 годом. Маршрутная сеть авиакомпании из Санкт-Петербурга представлена девятью российскими направлениями.

Первенство в номинации «Наиболее динамично развивающаяся авиакомпания в категории от 10 тыс. до 50 тыс. пассажиров в год» завоевала авиакомпания China Southern Airlines, крупнейший перевозчик Азии. В 2016 году авиакомпания обслужила в Пулково на 15 тыс. пассажиров больше, чем годом ранее, количество взлет-посадок за год выросло на 120 операций. China Southern Airlines выполняет из Пулково перелеты по маршруту Санкт-Петербург – Урумчи – Ланьчжоу.

Победу в номинации «Наиболее динамично развивающийся зарубежный перевозчик» одержала национальная авиакомпания Латвии airBaltic. В прошлом году абсолютный прирост пассажиропотока перевозчика в Пулково составил 35 тыс. человек, число взлет-посадок увеличилось на 400 операций. В течение 2016 года авиакомпания выполняла из Пулково в Ригу до четырех рейсов в день, предлагая удобные стыковки с пунктами Европы.

В номинации «Наиболее динамично развивающийся перевозчик стран СНГ» победителем стал национальный перевозчик Казахстана Air Astana. По итогам 2016 года абсолютный прирост пассажиропотока авиакомпании в Пулково превысил 31 тыс. человек, количество взлет-посадок возросло на 240 операций.

Наиболее динамично развивающимся региональным перевозчиком признан «Комиавиатранс». Абсолютный прирост пассажиропотока авиакомпании в Пулково составил 17 тыс. человек, количество взлет-посадок выросло на 540 операций. Перевозчик значительно увеличил свое присутствие на рынке Санкт-Петербурга по итогам 2016 года. Маршрутная сеть «Комиавиатранс» из Пулково включает девять городов России.

Лидером в номинации «Наиболее динамично развивающаяся новая авиакомпания» названа авиакомпания China Eastern Airlines. Перевозчик начал выполнять рейсы из Шанхая в Санкт-Петербург в июне 2016 года с частотой три раза в неделю. В минувшем году авиакомпания перевезла 20 тыс. пассажиров и выполнила 100 взлет-посадок.

Авиакомпания Air Serbia, национальный перевозчик Сербии, завоевала награду в номинации «Наиболее успешное новое направление» за открытие прямых регулярных рейсов в Белград. Перевозчик приступил к полетам из Пулково в столицу Сербии 18 июня 2016 года с частотой три раза в неделю и предоставил пассажирам удобные стыковки с пунктами Европы. За 2016 год между Петербургом и Белградом было перевезено 12 тыс. пассажиров, авиакомпания выполнила в Пулково 120 взлет-посадок.

Наградой «За наибольший вклад в развитие туризма» отмечена греческая авиакомпания Ellinair. Она сделала Грецию еще более доступной для жителей Санкт-Петербурга. В 2016 году перевозчик обслужил в Пулково около 29 тыс. пассажиров, выполнил 220 взлет-посадок. География полетов Ellinair из Санкт-Петербурга представлена 4четырьмя курортными греческими направлениями, в том числе уникальными для аэропорта, куда перевозчик выполняет регулярные рейсы.

Лауреатом номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети» стала авиакомпания «Уральские авиалинии». Перевозчик активно наращивает свое присутствие на рынке Санкт-Петербурга. За 2016 год абсолютный прирост пассажиропотока авиакомпании в Пулково составил 311 тыс. человек, количество взлет-посадок возросло на 1900 операций. Маршрутная сеть авиакомпании из Петербурга представлена как российскими, так и зарубежными городами и насчитывает более 30 направлений.

Авиакомпания «Россия», базовый перевозчик Пулково, завоевала победу в номинации «Выбор пассажиров», набрав наибольшее количество голосов по результатам опроса в официальных группах аэропорта в социальных сетях. Пассажиры оценивали такие критерии, как стоимость перелета, удобное расписание, сервис и комфорт. В 2016 году «Россия» увеличила пассажиропоток в Пулково на более чем на 87 тыс. человек по сравнению с 2015 годом.

Премия аэропорта Пулково LED Together ежегодно собирает вместе представителей авиакомпаний, туристического бизнеса и культурной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Запада России. Гостями шестой церемонии LED Together стали более 100 человек.

Все лауреаты премии получили награды от аэропорта, а также подарки от партнеров мероприятия. Ими стали: отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg; Гранд Отель Европа; туристический сервис Aviasales; социальная сеть для туристов и путешественников TourOut; онлайн-гид по культурно-развлекательной жизни Петербурга Peterburg2.ru; интернет-газета NEVA.TODAY; виноторговая компания Simple; ресторанный холдинг Ginza Project; объединение независимых парфюмеров «Гильдия парфюмеров», агентство элитной недвижимости Санкт-Петербурга LifeDeluxe, автомобильная группа компаний WAGNER, объединяющая в Санкт-Петербурге дилерские центры марок Mercedes-Benz, Volkswagen, SKODA и Audi.

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