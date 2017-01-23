Оленегорский ГОК почти вдвое увеличивает инвестиции на экологическую программу в 2017 году

24 Января 2017 года, 09:38

ОЛЕНЕГОРСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ - Оленегорский горно-обогатительный комбинат «Северстали» планирует направить на экологические мероприятия около 60 млн рублей в 2017 году. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда «Олкон» инвестировал в экологические проекты 35,7 млн рублей.

«В приоритете для нас остаются проекты, предполагающие снижение нагрузки на воздушный и водный бассейны. Именно на их реализацию пойдет львиная доля средств», - подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора АО «Олкон» Алексей Щербаков после участия в совещании, посвященном году экологии при губернаторе Мурманской области.

Наиболее масштабным экологическим проектом «Олкона» в 2017 году станет модернизация системы оборотного водоснабжения предприятия. Планируется замена многочисленных пульповодов и водоводов, что потребует вложения более 49 млн рублей.

Почти 5 млн. рублей комбинат потратит на ремонты аспирационных систем, которых на предприятии насчитывается более 50-ти. Кроме того, «Олкон» продолжит покрывать реагентами территорию хвостохранилища, чтобы сократить пыление при ветрах. Для этих же целей его будут засеивать специально подобранным растением с мощной корневой системой.

При этом комбинату уже удалось значительно снизить выбросы в атмосферу благодаря строительству нового сушильного отделения концентрата. Современное оборудование работает без выбросов серной кислоты, так как использует сухой способ улавливания загрязняющих веществ. На нем установлены рукавные фильтры с эффективностью улавливания по твердой составляющей 99,994%. В целом новая система сушки снижает выбросы в атмосферу на 284,51 тонны в год.

Однако для «Олкона» год экологии – это не только технические и организационные мероприятия на производстве.

«Совместно с администрацией Оленегорска мы разработали программу социально-экологического партнерства, которая включает 15 пунктов, - говорит Алексей Щербаков. – Это экскурсии для школьников на экологические объекты «Олкона», совместные городские субботники, акции по сбору отработанных ртутьсодержащих отходов и многое другое».

Одним из центральных мероприятий станет посадка в городе аллеи кустарников. В данный момент определяется подходящее место для зеленых насаждений.