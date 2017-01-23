За выходные в Мурманске выпала половина месячной нормы осадков

24 Января 2017 года, 09:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ — За прошедшие выходные на севере Мурманской области выпало от 31 до 71% месячной нормы осадков, сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 21 по 22 января в заполярной столице выпало 16,3 мм осадков. Этот показатель составляет 51% месячной нормы осадков. Всего за период с 1 по 22 января в Мурманске выпало 124% от климатической нормы количества осадков.

Напомним, что сегодня в Мурманской области ожидается усиление ветра и снепогад.