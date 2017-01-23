Мурманская область получит 12,381 млн рублей на жилье для молодых семей

24 Января 2017 года, 10:32

РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» средства в объёме 4,234 млрд. рублей распределены между 75 субъектами России. Соответствующий документ есть на сайте правительства.

Деньги выделены на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы.

Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для семей, не имеющих детей, и не менее 35% – для семей, имеющих одного ребёнка или более.

Мурманской области на эти цели выделено 12,381 млн рублей.