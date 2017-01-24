Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля

24 Января 2017 года, 12:10

МИР/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Прибытие авианесущей группировки во главе с крейсерами «Адмиралом Кузнецовым» и «Петром Великим» в Североморск ожидается через две недели. По информации «Интерфакса» возвращение группировки кораблей ожидается девятого февраля.

Напомним, корабли покинули Североморск 15 октября 2016 года. Через месяц военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении палубных истребителей, задействованных в операции на территории Сирии. «Кузнецов» потерял в Средиземном море два истребителя, аварии произошли при заходе на посадку.

О завершении операции стало известно в начале января, тогда начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов поблагодарил личный состав за успешное выполнение поставленных задач.