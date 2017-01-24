Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января
Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В Хибинах под лавиной погибли двое туристов из Архангельска
 
 
 
 

Курсы валют 24.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,9865
0,3720
1 USD
Доллар США
59,5034
-0,1663
1 EUR
Евро
63,9424
0,2152
10 NOK
Норвежских крон
70,9066
0,3275
10 SEK
Шведских крон
67,2674
0,5220
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-10°
1.3 м/с
давление 762.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
24 Января 2017, 12:10
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
Мурманская область получит 12,381 млн рублей на жилье для молодых семей
24 Января 2017, 10:32
Мурманская область получит 12,381 млн рублей на жилье для молодых семей
Мурманской области прописали среднюю рыночную стоимость жилья
24 Января 2017, 08:35
Мурманской области прописали среднюю рыночную стоимость жилья
36 тысяч рублей получит Мурманская область на развитие сельских территорий
24 Января 2017, 08:15
36 тысяч рублей получит Мурманская область на развитие сельских территорий
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманская ТЭЦ сделает перерасчёт за отопление
23 Января 2017, 13:32
Травмпункт переедет в «Севрыбу»
23 Января 2017, 13:20
В подъезде на улице Буркова нашли змею
23 Января 2017, 17:30
Уличные фонари упали на проезжую часть в центре Мурманска
24 Января 2017, 10:55
График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января
23 Января 2017, 14:20
Житель Мурманской области ударил своего знакомого ножом и запер в квартире
23 Января 2017, 14:34
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
 
 
 
 
24 Января 2017 года, 12:10

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля


МИР/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Прибытие авианесущей группировки во главе с крейсерами «Адмиралом Кузнецовым» и «Петром Великим» в Североморск ожидается через две недели. По информации «Интерфакса» возвращение группировки кораблей ожидается девятого февраля.

Напомним, корабли покинули Североморск 15 октября 2016 года. Через месяц военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении палубных истребителей, задействованных в операции на территории Сирии. «Кузнецов» потерял в Средиземном море два истребителя, аварии произошли при заходе на посадку.

О завершении операции стало известно в начале января, тогда начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов поблагодарил личный состав за успешное выполнение поставленных задач.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Ситуация по расчистке снега в Североморске на контроле у губернатора
2.
Бытовые отходы стали причиной эвакуации первой североморской гимназии
3.
В первой гимназии Североморска проверяют сообщение об угрозе взрыва
4.
На Северном флоте впервые состоялся детский блиц-турнир по хоккею с шайбой
5.
Жителей Североморска спрашивают об организации городской среды
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта