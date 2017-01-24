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Главная » НОВОСТИ » Страны Арктики должны найти баланс между экономикой и сохранением природы
 
 
 
 
24 Января 2017 года, 12:25

Страны Арктики должны найти баланс между экономикой и сохранением природы


МИР/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Климатические изменения в Арктике происходят очень быстро, поэтому деятельность человека в этом регионе не должна навредить его окружающей среде, передает Bellona слова премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг.

«Сегодня мир смотрит на мировой океан как на потенциальные возможности для развития и использования морских путей, биоресурсов и энергетики. Чтобы накормить растущее население планеты, нам необходим здоровый и продуктивный океан, в котором существует баланс между потреблением и сохранением морских ресурсов», – заявила она на международном арктическом форуме в Тромсё.

Океан является основой благополучия Норвегии, поэтому правительство Сульберг весной 2017 года представит свою стратегию обращению с морскими акваториями. Ее цель будет заключаться в том, чтобы, используя существующий опыт и технологии по работе на шельфе, помочь развитию и переходу на экологические и более эффективные технологии».

Изменение климата, по словам Сульберг, заставляет как можно скорее заняться переходом на «зеленые» инновационные решения для сбалансированной добычи арктических ресурсов. Премьер-министр уверена, что возможно объединить судоходство, энергетику, рыболовство и здоровую морскую среду, самое важное здесь – сохранять баланс.

Ее мнение было поддержано министром иностранных дел Швеции Маргот Воллстрем, которая считает, что сейчас Арктика находится в эпицентре глобального климатического кризиса, что, в свою очередь, угрожает и глобальной безопасности. Особое внимание должно уделяться вопросам развития океана. Рост температуры ставит под угрозу все морские системы.

Многие ведущие политики, выступая на форуме, говорили, что страны региона обязаны оставить жизнеспособную и развивающуюся Арктику будущим поколениям. Однако руководитель молодежной экологической организации Норвегии «Природа и Молодежь» обвинила политиков в том, что на практике все происходит наоборот.

«На протяжении многих лет ни одного месяца в году не обходится без температурных рекордов. Мы прекрасно понимаем, что за любое развитие нужно платить. Соразмерна ли плата тому развитию, которое мы сейчас наблюдаем? Я представляю поколение, которое будет жить с последствиями климатических изменений», – заявила Ингрид Щольдвар.

По ее словам, политики, принимая решения, которые будут влиять на будущее, не учитывают их последствия для окружающей среды. В качестве примера Щольдвар привела грядущую разведку двух новых месторождений на севере Баренцева моря, что она назвала «абсурдным решением».

«Мы выбираем парламенты на четыре года, но последствия от их решений будут длиться гораздо дольше, чем период их работы. И с этими последствиями придется разбираться будущим поколениям», – считает Щольдвар.

Фото: Alberto Grohovaz / Arctic Frontiers 2017

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