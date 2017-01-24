Мурманская область – в числе худших регионов по лесовосстановлению

24 Января 2017 года, 12:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ - 2016 год был объявлен в России «Годом лесовосстановления» и работам по лесовосстановлению было уделено особое внимание. Работы по лесовосстановлению на территории Российской Федерации в 2016 году были выполнены на общей площади 781,1 тысяч га, что составляет 102,2% от плана, сообщили в Рослесхозе.

В тройку лидеров по выполнению плана вошли Иркутская область - 121 тысяч га, Архангельская область – 62,7 тысячи га, в Хабаровский край – 51,7 тысячи га.

Мурманская область оказалась в числе худших регионов, где план по лесовосстановлению был выполнен на 61,3%.

«Одной из основных причин невыполнения планов по лесовосстановлению стало отставание объемов лесовосстановительных работ от объёмов лесозаготовки, прежде всего, за счет средних и малых компаний-лесозаготовителей. Их техническая оснащенность позволяет им вести рубки только в наиболее благоприятный зимний период, по замерзшему грунту, а в весенне-летний период самостоятельно выполнять лесовосстановление на этих площадях они не могут. При этом ежегодно фиксируется нарушение технологии воспроизводства лесов на 35% арендных площадей», - объяснили в Рослесхозе.