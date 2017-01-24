Задолженность по зарплате в Мурманской области снизилась на 15%

24 Января 2017 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Задолженность по заработной плате в Мурманской области по итогам 2016 года сократилась на 85% и составила 111,8 млн рублей. Об этом сообщили в Росстате. Весь объём задолженности сформирован из-за отсутствия собственных средств у компаний.

Мурманская область находится на втором месте по России по величине задолженности по зарплате. «Лидирует» по данному показателю Приморский край – 576,8 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Томская область – 110 млн рублей.

Фото: Twitter