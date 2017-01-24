Банк России выявил более 14 тысяч поддельных купюр

24 Января 2017 года, 13:16

РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – За последние три месяца 2016 года в банковской системе России было выявлено 14322 поддельных денежных знака. Пятитысячная купюра стала лидером среди фальшивок – выявлено 8125 штук, на втором месте денежные знаки номиналом в одну тысячу рублей – 5701. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей, их всего семь штук, помимо этого обнаружено 13 поддельных монет номиналом 10 рублей и 41 поддельная пятирублёвая монета.

По данным Банка России, больше всего поддельных банкнот иностранных государств обнаружено в ноябре – 863 фальшивки. Всего за последний квартал 2016 года выявлено 1581 подобная подделка. Подавляющее большинство поддельных банкнот составили доллары США, а именно 1527. Также обнаружены поддельные евро, китайские юани, две японские йены и один поддельный фунт стерлингов Соединенного Королевства.

Фото: PLUSworld.ru