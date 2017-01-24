Бывший следователь, который сфальсифицировал доказательства по делу о крушении платформы «Кольская», выплатит штраф

24 Января 2017 года, 13:29

ХАБАРОВСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Центральным районным судом Хабаровска прекращено уголовное дело в отношении бывшего следователя по особо важным делам Дальневосточного следственного управления на транспорте (ДВСУТ) СКР Виталия Фердера. Он обвинялся в фальсификации доказательств в деле о крушении плавучей буровой «Кольская». В суде он проходил по части второй статьи 303 уголовного кодекса «Фальсификция доказательств». Согласно ей максимальный размер штрафа может достигать трехсот тысяч рублей.

Буровая платформа «Кольская» затонула 18 декабря 2011 года в Охотском море. Из 67 человек спасти удалось только 14. Среди погибших 36 моряков из Мурманской области.

В январе 2016 года Дальневосточное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту фальсификаций материалов уголовного дела о крушении платформы.

Напомним, Первомайский районный суд Мурманска отказался вернуть прокурору материалы о крушении «Кольской» несмотря на дело о фальсификациях.