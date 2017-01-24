Объем электропередачи по сетям Колэнерго в 2016 году вырос на 1% и составил 10,6 млрд кВтч

24 Января 2017 года, 13:37

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ - Объем передачи электроэнергии по сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») по итогам 2016 года составил 10,6 млрд. кВтч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 1 %. Основная причина роста связана с увеличением отпуска электроэнергии ряду крупных промышленных предприятий региона.

Потери при передаче электроэнергии составили 3,55 % от общего объема, в абсолютных величинах – 390,3 млн кВтч.

В течение 2016 года с целью снижения потерь электроэнергии специалистами Колэнерго были проведено 16 проверок и рейдов по пресечению бездоговорного и неучтённого потребления электроэнергии на общий объем потребления 1,95 млн кВтч.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в Мурманской области с общей долей более 70 процентов являются Кольская горно-металлургическая компания, АО «Апатит», Кандалакшский алюминиевый завод, Оленегорский и Ковдорский горно-обогатительные комбинаты, АО «СЗФК».

Объем передачи электроэнергии по сетям филиала «Колэнерго» составляет более четверти от общего объема электропередачи по сетям МРСК Северо-Запада.