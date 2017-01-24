Дмитрий Филиппов занял 6 место в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО

РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ — Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за 2016 год.
Глава Мурманска Дмитрий Филиппов стал одним из новичков рейтинга и занял 6 место. Его медиаиндекс составил 617, 48. Напомним, что выборы нового мэра состоялись 20 декабря, а 26 декабря прошла инаугурация Филиппова.
Лидером рейтинга по Северо-Западу стал глава Калининграда Александр Ярошук, на втором месте — глава Петрозаводска Ирина Мирошник, третью строчку занял глава Пскова Иван Цецерский. На последнем, 9 месте — Татьяна Фёдорова, занимающая пост главы Нарьян-Мара.