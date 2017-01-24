СКБ-банк готов предложить несколько вариантов решения кредитной проблемы

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Мурманске отметят «Татьянин день» В Мурманске отметят «Татьянин день»
График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января
Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В Хибинах под лавиной погибли двое туристов из Архангельска
 
 
 
 

Курсы валют 24.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,9865
0,3720
1 USD
Доллар США
59,5034
-0,1663
1 EUR
Евро
63,9424
0,2152
10 NOK
Норвежских крон
70,9066
0,3275
10 SEK
Шведских крон
67,2674
0,5220
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-11°
1.1 м/с
давление 764.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Мэр Мурманска оценил доступность спорткомплекса «Авангард» для маломобильных групп населения
24 Января 2017, 14:19
Мэр Мурманска оценил доступность спорткомплекса «Авангард» для маломобильных групп населения
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
24 Января 2017, 12:10
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
Мурманская область получит 12,381 млн рублей на жилье для молодых семей
24 Января 2017, 10:32
Мурманская область получит 12,381 млн рублей на жилье для молодых семей
Мурманской области прописали среднюю рыночную стоимость жилья
24 Января 2017, 08:35
Мурманской области прописали среднюю рыночную стоимость жилья
 
 
 
 

Самое читаемое

Уличные фонари упали на проезжую часть в центре Мурманска
24 Января 2017, 10:55
В подъезде на улице Буркова нашли змею
23 Января 2017, 17:30
Пять человек пострадали в ДТП под Мончегорском
24 Января 2017, 12:30
В Мурманской области уменьшился лимит наполнения колоний
23 Января 2017, 19:30
Ситуация по расчистке снега в Североморске на контроле у губернатора
23 Января 2017, 16:00
36 тысяч рублей получит Мурманская область на развитие сельских территорий
24 Января 2017, 08:15
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » СКБ-банк готов предложить несколько вариантов решения кредитной проблемы
 
 
 
 
24 Января 2017 года, 14:37

СКБ-банк готов предложить несколько вариантов решения кредитной проблемы

36 2

Сегодня, в условиях сложной политической и экономической ситуации, никто не застрахован от потери здоровья, работы, постоянного дохода, и, как, следствие любой может оказаться в ситуации, когда нечем будет платить по кредиту. Ведь в первую очередь необходимо кормить семью, платить за жилье, а потом уже думать, что останется на ежемесячный платеж банку. Но что делать с кредитом? Ведь службы взыскания банков не оставят Вас в покое!

Не все знают, что банк всегда идет навстречу клиенту и может предложить несколько вариантов решения возникшей проблемы. Не нужно скрываться, «менять адреса, пароли и явки», нужно идти на контакт с кредитным учреждением. Клиент может обратиться с заявлением в отделение банка в своём городе и указать, что его жизненные обстоятельства изменились, и он может платить меньше, чем указано в графике или временно не может выполнять обязательства в прежнем объёме. Кстати, если клиент потерял здоровье и работу, а кредит застрахован, то можно рассчитывать на страховку. Что конкретно предлагают банки для помощи таким заемщикам? Это могут быть как рассрочка по кредиту, так и его реструктуризация. При этом банки предлагают меньшие, чем по текущим обязательствам проценты, а так же удобный для клиента срок выплаты кредита. Так же банки могут предложить так называемые «кредитные каникулы», в течение которых должник ничего не платит банку, получая время, что бы восстановить свою платежеспособность, найти работу с достаточными доходами. А самое главное, что штрафы и пени списываются, значительно уменьшая сумму, накопленную клиентом за то время, пока он по разным причинам не платил по кредиту. Особо хотелось бы предостеречь граждан от новых видов мошенничества, связанных с растущими у людей долгами. В последнее время все чаще в интернет ресурсах появляются предложения помочь уменьшить, а то и вовсе избавить человека от долгов. Не всегда предложения эти исходят от добросовестных и порядочных людей, которые бескорыстно желают помочь. Чаще все наоборот, эти люди стремятся нажиться на постигшей человека беде. Они предлагают заплатить незначительную, часто не более 10% от долга гражданина, сумму, обещая, что после этого либо бороться с банком, либо (что уж совсем смешно) самим заплатить за гражданина по его долгам. В подтверждение своих обещаний такие «конторки» и «фирмочки» не скупятся демонстрировать видео обращения граждан, которым они уже помогли. Но из этих записей никогда не понять в чем же заключалась эта помощь, что именно было сделано и кому собственно они помогли, ведь невозможно понять, что это за «тетя Люся» и «дядя Вася» на видео, а тем более невозможно встретиться с ними и прямо спросить их об этом. Заканчиваются же эти обещания, как правило, одинаково: банки, в связи с невыплатой долга обращаются в суд, а затем и к судебным приставам.

Так, по информации сотрудника службы безопасности «СКБ-банка» в г.Мурманске, уже выявлены две организации, в отношении клиентов которых поданы заявления в суд, и в скором времени их ожидает неприятный сюрприз. Ведь подобные действия таких фирм, равно как и действия граждан, которые прибегают к их сомнительным услугам, расцениваются банком однозначно как нежелание исполнять условия заключенного договора, со всеми вытекающими последствиями: обращение в суд, обращение взыскания на имущество через судебных приставов, ограничение возможности выезда за пределы страны, не возможность использования кредитных средств в других кредитных и микрофинансовых организациях. А ведь потраченные «на ветер» денежные средства можно было бы использовать для погашения хотя бы части кредита, проявив свою порядочность и добросовестность, одновременно и уменьшив свой долг. Борьба с такими недобросовестными организациями, со слов сотрудника «СКБ-банка», активно ведется уже сейчас и будет продолжаться в будущем. Гражданам же, вместо попыток воспользоваться их услугами, добровольно становясь жертвами обмана, следует обращаться непосредственно в банк, где готовы рассмотреть индивидуальные условия для каждого отдельного случая. Обещания же, какими бы «красивые» (а чем «красивее», тем вероятнее обман) они не были, не решат проблемы. И обязательства никуда не денутся. А значит банк не оставит в покое должника, прибегая ко всем законным мерам. Чтобы не случалось неприятностей, хотелось бы дать один важный совет клиентам банков, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Если случилось так, что Вам нечем платить по кредитам – приходите в банк и говорите об этом открыто! Вам обязательно помогут и подскажут, как решить проблему законным способом.

ПАО «СКБ-банк» Генеральная лицензия №705 Центрального банка Российской Федерации. Тел. 8-800-1000-600

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
СКБ-банк подвел итоги деятельности в первом квартале 2015 г.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта