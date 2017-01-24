У россиян возрос спрос на премиальную недвижимость в Лондоне

24 Января 2017 года, 19:23

РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Аналитики отмечают резкий рост спроса на премиальную недвижимость в Лондоне со стороны покупателей из России, пишут «Известия». По некоторым данным, количество запросов на покупку в московском офисе компании Knight Frank в январе выросло втрое по сравнению с последними месяцами 2016 года.

Аналитики этой фирмы связывают возникшую тенденцию с девальвацией британской валюты после референдума по выходу страны из состава Европейского союза (Brexit): с марта прошлого года фунт ослаб к рублю на 40%.

Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Кузьмина уточнила, что российские покупатели интересуются преимущественно квартирами с двумя-четырьмя спальнями в новых домах, готовых или достраивающихся, желательно с консьерж-службой, паркингом и бассейном.

Кроме того, ослабление фунта способствовало росту популярности образовательных туров в Великобританию. В 2014-2015 годах спрос на них резко падал: тогда курс британской валюты вырос к рублю вдвое. Однако, как считает профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь, весной спрос на стажировки для студентов в Великобритании вырастет.

Между тем вполне возможно дальнейшее падение стоимости фунта. Главный аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «Финам» Вадим Сысоев спрогнозировал укрепление доллара к фунту в начале февраля, а рубль может укрепиться к британской валюте еще на 1-2%.

Фото: Twitter