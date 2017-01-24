Около 1900 литров непищевой спиртосодержащей продукции выявлено в Мурманской области

24 Января 2017 года, 15:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – По состоянию на 23 января 2017 года специалистами Роспотребнадзора по Мурманской области проверено 252 предприятия розничной торговли. На 14 из них выявлена продукция, реализация которой приостановлена постановлением о продаже спиртосодержащей непищевой продукции.

«Продукция арестована, из незаконного оборота изъято 8374 единицы товара общим объёмом более 1900 литров. В отношении каждого субъекта, нарушившего запрет, возбуждено административное производство», – сообщили в региональном управлении службы.

Продолжается работа «горячей линии». Так, с 26 декабря 2016 по 20 января 2017 года на нее поступило 11 звонков, семь обращений как раз о фактах незаконной реализации спиртсодержащей непищевой продукции.

«По поступившим данным проведены контрольно-надзорные мероприятия, во всех случаях информация подтвердилась. По четырём обращениям гражданам и индивидуальным предпринимателям даны консультации и разъяснения», – уточняют в Роспотребнадзоре.