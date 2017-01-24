Мотострелки Северного флота провели тренировку на оленьих упряжках

24 Января 2017 года, 15:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Военнослужащие отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота провели плановые занятия по управлению различными видами транспорта коренных народов Севера. Тренировка проходила в районе поселка Ловозеро.

«В ходе занятий арктические мотострелки отрабатывали навыки управления собачьими и оленьими упряжками, тактические элементы проведения рейдовых действий. Оленеводы и каюры оказывали консультативную помощь мотострелкам. Они рассказывали об особенностях общения с животными», – сообщил «Би-порту» врио начальника пресс-службы СФ Сергей Федюнин.

Военнослужащие также выполнили задачи по передвижению на лыжах в сцепке по три-четыре человека со снегоходами А-1.

Проведение занятий завершилось учебным боем, в ходе которого отрабатывалась тактика по окружению и подавлению условной диверсионной группы.