Эксперимент ученых показал, как определить фейковую новость

24 Января 2017 года, 19:00

МИР/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Ученые Кембриджского университета задумались о создании вакцины от фейковых новостей. Они полагают, что различные структуры могут бороться с попытками дезинформировать людей, самостоятельно публикуя недостоверную информацию с немедленным разоблачением. Тем самым демонстрируя способ обмана. Предполагается, что это заставит людей проявлять бдительность и меньше идти на поводу у громких заголовков. Как сообщает ВВС News, пока эффективность подобного метода подтверждена только одним экспериментом. В нем приняли участие две тысячи американцев, которым предложили несколько материалов о проблемах глобального потепления. В результате новость с заявлением сомнительного лица оказалась более популярной, чем статья с последовательно изложенными и проверенными фактами. В большинстве случаев участники принимали дезинформацию за правду, но количество резко сокращалось, если вместе истинным сообщением они получали предупреждение о возможной попытке их обмануть.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио «Sputnik» предположил, что подобный способ борьбы с фальшивыми новостями не будет эффективен.

«Можно вспомнить слова песни Владимира Высоцкого: «словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам». Так вот, время беззубых старух прошло, теперь достаточно «зубастые» молодые люди разносят фейки, используя возможности интернета. И я не думаю, что тот способ, о котором говорят англичане, будет так уж эффективен. У меня есть опасения, что в борьбе с фейками прибегнут к силе закона, законодатели будут требовать введения каких-то санкций, штрафов или даже уголовного осуждения», – полагает политолог.

Он отметил, что в мире сегодня существует взаимное недоверие, которое приводит к появлению недостоверной информации.

«В мире существует взаимное недоверие между странами и народами, которое подогревается. И выходит так, что любая оскорбительная новость о России «проглатывается». Хотя и некоторые наши СМИ порой рассказывают какие-то вещи о других странах, которые не совсем коррелируется с правдой», – сказал Юрий Светов.

Фото: plus.google.com