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Главная » НОВОСТИ » С 2018 года в минимальном наборе продуктов будет меньше мучного и больше фруктов и овощей
 
 
 
 
24 Января 2017 года, 15:47

С 2018 года в минимальном наборе продуктов будет меньше мучного и больше фруктов и овощей


РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В этом году правительство планирует пересмотреть состав потребительской корзины. Как сообщили «Известиям» в Министерстве труда, соответствующий документ будет ориентирован на нормы здорового питания. Применять новые нормы для расчета прожиточного минимума и продуктовой инфляции начнут с 1 января 2018 года.

Согласно плану законопроектной деятельности правительства, в этом году должен быть принят закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» взамен действующего. За разработку законопроекта отвечает Минтруд. Проект документа планируется внести в правительство в сентябре. В ведомстве отметили, что потребительская корзина пересматривается раз в пять лет, согласно закону «О прожиточном минимуме в РФ», а последний раз ее состав обновляли в начале 2013 года.

«Предусматривается, что минимальный набор продуктов питания потребительской корзины будет формироваться с учетом необходимости повышения качества питания», — заявили в пресс-службе Минтруда.

Там уточнили, что для повышения качества будут «принимать во внимание рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих требованиям здорового питания». Такие рекомендации утверждены Министерством здравоохранения, последняя версия была подписана 19 августа 2016 года.

Если новая корзина будет полностью соответствовать меню от Минздрава, в ней станет меньше круп и мучного (96 кг на человека в год вместо нынешних 126 кг) и картофеля (90 кг вместо 100 кг). При этом в корзине должно быть заметно больше овощей (140 кг вместо 114 кг) и фруктов (100 кг вместо 60 кг), немного больше мяса (73 кг вместо 58 кг), рыбопродуктов (22 кг вместо 18,5 кг) и молочных продуктов (325 кг вместо 290 кг в пересчете на молоко). Все расчеты приведены для трудоспособного населения, для пенсионеров и детей они ниже в среднем на 20–30%.

В третьем квартале 2016 года прожиточный минимум по России составлял 9889 рублей в месяц (в Мурманской области – 13666 рублей), из которых половина — стоимость минимального набора продуктов. Соответственно, минимальный годовой продовольственный бюджет россиянина составляет порядка 59,3 тысяч рублей.

Если цена продуктов не изменится, годовая стоимость минимального набора продуктов возрастет на 18%, до 69,8 тысяч рублей, рассчитали в Евразийском деловом союзе (ЕАДС). Наибольших расходов потребует увеличение доли мяса, молочных продуктов и овощей, уточняет директор ЕАДС по коммуникациям Андрей Малосолов. Таким образом, стоимость потребительской корзины в среднем может вырасти до 139,6 тысяч рублей в год, или 11,6 тысяч рублей в месяц.

«На данный момент нормы продуктов в корзине очень низки и их действительно нужно менять. Но совершенно не факт, что те, кто живет в пределах прожиточного минимума, смогут позволить себе всё, что прописано в корзине. В документах фиксируется наименьшая цена на продукты, таких цен в магазинах часто не отыскать», — отметил, в свою очередь, директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

Фото: Twitter

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