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Главная » НОВОСТИ » В случае глобального потепления Мурманск не затопит
 
 
 
 
24 Января 2017 года, 19:30

В случае глобального потепления Мурманск не затопит


РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Прошедший – 2016 – год признан самым теплым за всю историю метеонаблюдений, пишут «Известия». С 1880 года он стал третьим самым теплым подряд вслед за 2014 и 2015.

Коллектив ученых из США и Ирландии опубликовал в журнале Science выводы о подъеме Мирового океана. По их словам, вода затопит прибрежные города и государства. В частности, прибрежную часть Уругвая, Перу, Венецию, Лондон, Александрию, Голландию, Данию. Российские же ученые считают, что вселенский потоп человечеству грозит очень нескоро.

Последние полтора десятка лет были небывало жаркими, но в 2016 году температурные рекорды фиксировались на протяжении восьми месяцев года. Средняя температура поверхности Земли сейчас на один градус выше, чем в середине ХХ века, и на 1,1 градуса выше, чем в конце XIX века.

«Концентрацию рекордно теплых годов, которые мы видим в XXI веке, можно объяснить только изменением климата, вызванным человеком», — заявил CNN директор Научного центра Земли в Университете штата Пенсильвания Майкл Манн.

При этом Земля прогревается неравномерно. Арктика — примерно вдвое быстрее остальной планеты. В прошлом году там был зафиксирован самый низкий среднегодовой уровень ледяного покрова. В ноябре 2016 года температура на Северном полюсе была на 20 градусов выше нормы.

Вторая тема, которую сейчас обсуждают, — это повышение уровня Мирового океана. Коллектив ученых из США и Ирландии опубликовал такие данные в журнале Science. По их словам, температура воды сейчас равна показателям межледникового периода — самого теплого отрезка за последние 800 тыс. лет, который был 115–130 тыс. лет назад.

Уровень океана тогда был на 8–10 м выше нашего, а средние температуры воздуха — на 1,5–2 градуса больше, чем сейчас. Ученые считают, что как только Земля из-за потепления нарастит эти градусы, ледники растают, уровень воды пойдет вверх, достигнув значений, которые были 120–130 тыс. лет назад.

«Но процесс этот очень медленный, занимающий столетия и даже тысячелетия. В нашем веке я точно не стал бы делать катастрофических прогнозов, — сказал директор Института глобального климата и экологии Росгидромета Сергей Семенов. — Общее повышение уровня океана в XXI веке составит не больше полуметра».

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал, что прогноз, опубликованный в Science, сделать несложно.

«Берется количество льда, которое может растаять, и тепловое расширение воды. Получается, что к концу XXI века уровень океана может подняться до метра. К концу XXII века — останется таким же или поднимется еще на два метра. Причем подъем неравномерен. Тропики будут уходить под воду, на севере проблем будет меньше», - отметил он.

В любом случае наибольший риск есть для островных государств Океании и Юго-Восточной Азии. России, в том числе прибрежным городам, пока что ничего не грозит.

«Хотя я знаю, что правительство города вместе с Главной геофизической лабораторией уже озаботилось этим вопросом. Изучаются возможные локальные подтопления, прогнозы по увеличению штормов и нагонных явлений. Если говорить о других наших городах, то, например, Мурманск или Петропавловск-Камчатский стоят на скалах, серьезных проблем у них быть не должно», — добавил он.

Стоит отметить, что на севере Мурманской области за минувшие выходные выпало от 31 до 71% месячной нормы осадков, а в ближайшие дни по прогнозам синоптиков ожидается плюсовая температура.

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