Главный мурманский полицейский недоволен качеством уборки дорог

24 Января 2017 года, 16:35

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ — Эффективность расходования средств на уборку дорог в Мурманской области будут проверять региональные органы внутренних дел. Об этом во время пресс-конференции по итогах работы органов внутренних дел за 2016 год сообщил начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Игорь Баталов.

«Прежде всего, нужно сделать акцент на механизме контроля работ по уборке дорог. Если выделенные средства были в соответствии с уборкой реализованы, тогда на дорогах должен быть порядок», - заявил Баталов.

На вопрос о том, доволен ли сам начальник УМВД качеством уборки дорог и дворов в городе, Баталов ответил отрицательно.

«Как житель города я недоволен, но я понимаю, что есть ряд факторов, таких как достаточность техники и организованность работы. Поэтому к работе были подключены сотрудники ГИБДД, они «пробивают» телефоны владельцев припаркованных авто и просят убрать транспорт на время уборки. Это не наш функционал, но в данном случае мы готовы оказывать городским службам содействие и реагировать на такие вещи», - подчеркнул Баталов.

Напомним, что для решения проблемы снежных завалов в городе в администрации уже создана рабочая группа. По данным синоптиков, только за минувшие выходные в Мурманске выпала половина месячной нормы осадков.