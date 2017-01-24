Главный мурманский полицейский недоволен качеством уборки дорог

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
В Мурманске отметят «Татьянин день» В Мурманске отметят «Татьянин день»
График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января
Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске полицейские изъяли контрафактные DVD-диски
 
 
 
 

Курсы валют 24.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,9865
0,3720
1 USD
Доллар США
59,5034
-0,1663
1 EUR
Евро
63,9424
0,2152
10 NOK
Норвежских крон
70,9066
0,3275
10 SEK
Шведских крон
67,2674
0,5220
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-15°
2.7 м/с
давление 765.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Мэр Мурманска оценил доступность спорткомплекса «Авангард» для маломобильных групп населения
24 Января 2017, 14:19
Мэр Мурманска оценил доступность спорткомплекса «Авангард» для маломобильных групп населения
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
24 Января 2017, 12:10
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
Мурманская область получит 12,381 млн рублей на жилье для молодых семей
24 Января 2017, 10:32
Мурманская область получит 12,381 млн рублей на жилье для молодых семей
Мурманской области прописали среднюю рыночную стоимость жилья
24 Января 2017, 08:35
Мурманской области прописали среднюю рыночную стоимость жилья
 
 
 
 

Самое читаемое

Уличные фонари упали на проезжую часть в центре Мурманска
24 Января 2017, 10:55
Пенсионерка умерла в мурманской поликлинике
24 Января 2017, 13:51
Пять человек пострадали в ДТП под Мончегорском
24 Января 2017, 12:30
В Мурманской области уменьшился лимит наполнения колоний
23 Января 2017, 19:30
36 тысяч рублей получит Мурманская область на развитие сельских территорий
24 Января 2017, 08:15
В Мурманске организатор незаконного игорного клуба приговорен к обязательным работам
23 Января 2017, 18:20
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Главный мурманский полицейский недоволен качеством уборки дорог
 
 
 
 
24 Января 2017 года, 16:35

Главный мурманский полицейский недоволен качеством уборки дорог


МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ — Эффективность расходования средств на уборку дорог в Мурманской области будут проверять региональные органы внутренних дел. Об этом во время пресс-конференции по итогах работы органов внутренних дел за 2016 год сообщил начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Игорь Баталов.

«Прежде всего, нужно сделать акцент на механизме контроля работ по уборке дорог. Если выделенные средства были в соответствии с уборкой реализованы, тогда на дорогах должен быть порядок», - заявил Баталов.

На вопрос о том, доволен ли сам начальник УМВД качеством уборки дорог и дворов в городе, Баталов ответил отрицательно.

«Как житель города я недоволен, но я понимаю, что есть ряд факторов, таких как достаточность техники и организованность работы. Поэтому к работе были подключены сотрудники ГИБДД, они «пробивают» телефоны владельцев припаркованных авто и просят убрать транспорт на время уборки. Это не наш функционал, но в данном случае мы готовы оказывать городским службам содействие и реагировать на такие вещи», - подчеркнул Баталов.

Напомним, что для решения проблемы снежных завалов в городе в администрации уже создана рабочая группа. По данным синоптиков, только за минувшие выходные в Мурманске выпала половина месячной нормы осадков.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мурманчане более 1,5 тысяч раз жаловались на коллекторов
2.
В Мурманской области снижается уровень преступности – Баталов
3.
Пассажирам, застрявшим в мурманском аэропорту в выходные, были предоставлены питание и проживание
4.
В Заполярье до – 12 и обильный снегопад
5.
В Мурманске и Печенгском районе объявлено штормовое предупреждение
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта