Моногорода Мурманской области остались без грантов

24 Января 2017 года, 17:05

РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ — В 2016 году оператор президентских грантов Фонд «Перспектива» распределил 27 млн рублей на развитие моногородов, сообщает пресс-служба фонда.

Средства получат 27 общественных проектов из 22 моногородов со всей страны.

«Поддержка НКО в моногородах – это, в первую очередь, прямой вклад в экономику территории. Большинство проектов, профинансированных фондом «Перспектива» в моногородах, работают на привлечение туристов, создание новых рабочих мест, профориентацию молодежи», - заявил генеральный директор Фонда «Перспектива» Александр Свинин.

Моногорода Мурманской области не вошли в число грантополучателей. В прошлом году регион подал 10 заявок, однако ни одна из них не стала победителем.

«Я связываю это с первым годом работы Фонда, не все НКО региона знали о такой возможности. Стоит отметить, что проекты в Мурманской области все равно были поддержаны Фондом. Например, фестиваль «Териберка. Новая жизнь» получил грант на сумму более 2 млн рублей и был полностью реализован в Мурманской области», - рассказал «Би-порту» Свинин.