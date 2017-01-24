Мурманчане могут сделать перерасчет за неубранные дворы

24 Января 2017 года, 17:51

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Сотрудники управлений городских округов и муниципального учреждения «Новые формы управления» проверили за январь 5530 адресов. В ходе подобных проверок выявлено более 2400 замечаний, на руководителей наложены штрафы на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей.

В администрации Мурманска сообщают, что в случае невыполнения управляющей организацией своих обязанностей, собственники жилья имеют право требовать перерасчета.

«У собственников есть право осуществления контроля за предоставлением услуг по содержанию общего имущества, – комментирует ситуацию начальник юридического отдела муниципального учреждения «Новые формы управления» Мария Морозова. – Жильцы могут самостоятельно зафиксировать нарушение, составить акт, на основании которого потребовать произвести перерасчет. Сотрудники НФУ готовы оказать помощь в подготовке акта, а также проконсультировать жильцов о дальнейших действиях».

За прошедшие дни января в Мурманске выпало около 130% месячной климатической нормы осадков. Для решения проблемы снежных завалов в городе в администрации создана рабочая группа. Ранее сообщалось, что в год мурманчане платят около 336 миллионов рублей только за содержание и уборку придомовых территорий.

АГМ