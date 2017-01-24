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Главная » НОВОСТИ » Мурманским компаниям предложили решение по фиксированной телефонии
 
 
 
 
24 Января 2017 года, 21:20

Мурманским компаниям предложили решение по фиксированной телефонии

48 2МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Компании «МегаФон» и «Фораунд» разработали выгодные решения по обеспечению предприятий Мурманской области фиксированной связью. В числе недавних успешных проектов – модернизация корпоративной телефонной сети Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.

Северо-Западный рыбопромышленный консорциум входит в число крупнейших предприятий Мурманской области и имеет один из самых больших в регионе флотов и офисы в Санкт-Петербурге, Мурманске, Москве и Петрозаводске. До недавнего времени он пользовался только мобильной связью от «МегаФона». Работу фиксированной телефонии обеспечивал другой оператор, который также занимался обслуживанием телефонной станции. Поэтому возможный переход к другому оператору, даже предлагающему более выгодные условия по фиксированной связи, был связан с рядом сложностей. В частности, с неудобствами со сменой нумерации и дополнительными затратами на перенастройку телефонной инфраструктуры.

Модернизировать корпоративную телефонию и получить свободу выбора оператора помогло интегрированное решение от «МегаФона» и ООО «Фораунд». Для обеспечения «бесшовного» перехода Консорциума на новый уровень коммуникаций партнеры воспроизвели действующую сеть клиента на тестовом стенде. В качестве коммуникационного ядра была выбрана конвергентная российская IP АТС «Агат UX», которая обеспечила 100% совместимость с сетью «МегаФона» и позволила полностью сохранить планы нумерации и привычные принципы осуществления звонков для сотрудников Консорциума.

После настроек коммутации корпоративной сети консорциума с оборудованием «МегаФона» стало возможным в кратчайшие сроки и без перебоев в рабочих процессах предприятия провести модернизацию корпоративной связи, сохранив все стоящие у клиента аппараты – 60 IP-телефонов и 40 аналоговых.

В настоящее время «МегаФон» предоставляет консорциуму, как фиксированную телефонию, так и услуги передачи данных и сервисы, работающие на основе облачных технологий.

«В 2016 году мы реализовали с ООО «Фораунд» более десяти подобных крупных проектов. Для предприятий Мурманской области обновление телефонного оборудования сейчас весьма актуально: многие офисные АТС были приобретены еще в девяностых годах и теперь морально устарели, – рассказала «Би-порту» руководитель по развитию корпоративного бизнеса Мурманского отделения компании «МегаФон» Татьяна Беляева. – Кроме того, у многих организаций есть задача перехода с аналоговых АТС на гибридные или IP. Интегрированные решения, подобные тем, что мы предложили Северо-Западному рыбопромышленному консорциуму, наиболее выгодны: они предполагают установку отечественного оборудования, которое хорошо интегрируется в существующие телефонные сети. В экономически сложное время это оптимальное решение для бизнеса».

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