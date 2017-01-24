Мурманск: прогноз отключений на 25 января

МУРМАНСК/ 24 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 января.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 23 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 25 ЯНВАРЯ – УЛ. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 31 КОРП. 2
С 9 ЧАСОВ 24 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 26 ЯНВАРЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 75
С 9 ЧАСОВ 24 ЯНВАРЯ ДО 17 ЧАСОВ 26 ЯНВАРЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 43
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 12.00 ул. Подстаницкого, 4
11.00 – 13.00 пр. Кольский, 67, 69
ул. Кооперативная, 7
13.30 – 15.00 ул. Подгорная, 16, 22
ул. Фестивальная, 2, 4, 7, 12
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.