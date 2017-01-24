Мурманск: прогноз отключений на 25 января

24 Января 2017 года, 21:45

МУРМАНСК/ 24 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 23 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 25 ЯНВАРЯ – УЛ. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 31 КОРП. 2

С 9 ЧАСОВ 24 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 26 ЯНВАРЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 75

С 9 ЧАСОВ 24 ЯНВАРЯ ДО 17 ЧАСОВ 26 ЯНВАРЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 43

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Подстаницкого, 4

11.00 – 13.00 пр. Кольский, 67, 69

ул. Кооперативная, 7

13.30 – 15.00 ул. Подгорная, 16, 22

ул. Фестивальная, 2, 4, 7, 12

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.