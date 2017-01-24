Марина Ковтун проведёт совещание по вопросу работы «Аэропорта Мурманск»

25 Января 2017 года, 08:20

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ- Губернатор Марина Ковтун проведет совещание по вопросу работы «Аэропорта Мурманск» в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области. Ожидается, что в совещании примут участие акционеры аэропорта.

Напомним, на протяжении 37 часов – с вечера 19 января до полудня 22 января, аэропорт был закрыт. Виной тому стали погодные условия и обледенение взлётно-посадочной полосы, которую из-за постоянного снегопада не успевали обрабатывать реагентами. По предварительным подсчетам, не смогли вовремя улететь более 1200 человек. Люди жаловались, что информацию о задержке рейсов сообщали в последний момент, когда человек уже прибыл в аэропорт. Из-за столпотворения граждан в основном зале ожидания пришлось открывать зал международных авиалиний.

«Очевидно, что администрация аэропорта не смогла своевременно справиться с обледенением взлётно-посадочной полосы. Серьёзные нарекания вызывает оперативность и качество работы по информированию пассажиров о режиме работы аэропорта, отмене рейсов. Справедливые претензии граждан и сложившаяся ситуация станут поводом для очередного обращения к акционерам аэропорта, которое мы инициируем в ближайшее время», - рассказала тогда «Би-порту» Марина Ковтун.