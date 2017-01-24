Очередное заседание Правительства Мурманской области состоится 27 января

25 Января 2017 года, 09:55

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ — 27 января состоится очередное заседание Правительства Мурманской области.

В повестку заседания вошли вопросы очистки акватории и береговой полосы Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества, оказывающего негативное воздействие на состояние морской среды, а также создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний ГТО в Мурманской области.

Кроме того, представители регионального министерства юстиции отчитаются о результатах деятельности, а министерства образования — о пилотной апробации стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области .

В рамках заседания будет также рассмотрен вопрос преобразования муниципальных спортивных школ Мурманской области в организации спортивной подготовки.