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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Тропическая купальня в «Огнях Мурманска» — оазис за Полярным кругом
 
 
 
 
25 Января 2017 года, 10:38

Тропическая купальня в «Огнях Мурманска» — оазис за Полярным кругом


МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ - Только здесь круглый год температура воздуха +31 градус, а из окон можно рассматривать заснеженный город, который виден как на ладони.

Для всех посетителей доступны бассейн с дорожками длиной по 25 метров и водной горкой «тобогган», финская («на камнях»), турецкая («хамам»), инфракрасная сауны, а также ванна с гидромассажем. Для малышей - детский бассейн.

Сауны, ванну с гидромассажем и массажный кабинет смело можно назвать SPA-зоной или зоной релаксации. Ванна имеет сообщение с общей чашей и находится под куполом с растениями, что создает атмосферу настоящего тропического рая. Чаша купальни заполнена артезианской водой из собственной скважины.

Детский бассейн Тропической купальни подойдет даже для самых маленьких гостей, которые еще неуверенно держатся на воде. Температура воды здесь +31 градус, качество воды соответствует всем санитарным нормам и требованиям. Детский бассейн отделен от общей глубокой чаши, а высокие бортики обеспечивают безопасность малышей. Также рядом с бассейном всегда находится дежурный инструктор купальни.

Для всех посетителей открыты и сауны: уже привычная финская («на камнях»), турецкая («хамам»), инфракрасная (она активно способствует похудению, при этом температура воздуха в сауне относительно небольшая).

Клиентский отдел: 8(8152)554-009.

Бесплатный автобус от ост. Автопарк и Кооперативная каждый час.

Присоединяйтесь: Всесезонный центр отдыха «Огни Мурманска».

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