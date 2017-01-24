Тропическая купальня в «Огнях Мурманска» — оазис за Полярным кругом

25 Января 2017 года, 10:38

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ - Только здесь круглый год температура воздуха +31 градус, а из окон можно рассматривать заснеженный город, который виден как на ладони.

Для всех посетителей доступны бассейн с дорожками длиной по 25 метров и водной горкой «тобогган», финская («на камнях»), турецкая («хамам»), инфракрасная сауны, а также ванна с гидромассажем. Для малышей - детский бассейн.

Сауны, ванну с гидромассажем и массажный кабинет смело можно назвать SPA-зоной или зоной релаксации. Ванна имеет сообщение с общей чашей и находится под куполом с растениями, что создает атмосферу настоящего тропического рая. Чаша купальни заполнена артезианской водой из собственной скважины.

Детский бассейн Тропической купальни подойдет даже для самых маленьких гостей, которые еще неуверенно держатся на воде. Температура воды здесь +31 градус, качество воды соответствует всем санитарным нормам и требованиям. Детский бассейн отделен от общей глубокой чаши, а высокие бортики обеспечивают безопасность малышей. Также рядом с бассейном всегда находится дежурный инструктор купальни.

Для всех посетителей открыты и сауны: уже привычная финская («на камнях»), турецкая («хамам»), инфракрасная (она активно способствует похудению, при этом температура воздуха в сауне относительно небольшая).

Клиентский отдел: 8(8152)554-009.

Бесплатный автобус от ост. Автопарк и Кооперативная каждый час.

Присоединяйтесь: Всесезонный центр отдыха «Огни Мурманска».