Россия заняла 131 место в рейтинге восприятия коррупции

25 Января 2017 года, 11:04

МИР/ 25 января/ БИ-ПОРТ — Россия заняла 131 место во всемирном рейтинге Transparency International, который оценивает уровень восприятия коррупции в разных странах мира в 2016 году.

Лучшим показателем является результат в 100 баллов, такая оценка свидетельствует о фактическом отсутствии коррупции в стране. Из 100 возможных Россия набрала 29 баллов. 131 место с нашей страной делят Иран, Казахстан, Непал и Украина.

Средняя оценка по миру в 2016 году составила 43 балла. Наилучший показатель у Дании и Новой Зеландии, эти страны набрали по 90 баллов. В пятёрку лидеров также вошли Финляндия, Швеция и Швейцария.

Замыкают список Йемен, Сирия, Северная Корея и Южный Судан. Наиболее коррумпированной страной признана Сомали, она находится на 176 месте с результатом 10 баллов.

По мнению составителей рейтинга, страны с наилучшими показателями отличаются высоким уровнем свободы прессы, доступной информации о бюджете, неподкупной властью и справедливым судом. Страны, замыкающие рейтинг, характеризуются недобросовестным управлением, неблагонадежными государственным институтами и недостаточным уровнем независимости средств массовой информации.

Фото: ТАСС, Евгений Епанчинцев