Начальник СЗРЦ МЧС проинспектировал Мурманскую область

25 Января 2017 года, 11:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России Игорь Панин приехал в Мурманскую область проверить готовность сотрудников к выполнению задач по предназначению. Он проинспектировал второй отряд ФПС по Мурманской области в Апатитах и Кировский ПСП Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Помимо этого генерал-лейтенант внутренней службы осмотрел лавиноопасные зоны, поверил выполнение основных мероприятий, проводимых по предупреждению и минимизации последствий схода снежных лавин. На Большом Вудъявре проинспектировал взаимодействие заинтересованных организаций и структур к действиям в экстренной ситуации.

«В рамках встречи главе администрации Кировска Владимиру Дядику была вручена ведомственная медаль «25 лет МЧС России». Обладателем юбилейного знака могут стать не только сотрудники спасательного ведомства, но также отличившиеся в деле развития и обеспечения системы РСЧС, – сообщили в Главном управлении МЧС по Мурманской области. – Начальник СЗРЦ выразил слова благодарности за тесное взаимодействие муниципальных властей с подразделениями МЧС и отметил, что ведется большая работа по обеспечению безопасности населения в городе, где динамически развивается туристическая отрасль».

Сегодня в Мурманске под руководством Игоря Панина состоится подведение итогов деятельности ГУ МЧС по Мурманской области.

Напомним, 22 января, в районе озера Вудьявр под сошедшую лавину попала туристическая группа из 11 человек на снегоходах. По факту гибели возбуждено уголовное дело.