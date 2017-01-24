Минприроды Мурманской области разработало план тушения лесных пожаров на 2017 год

25 Января 2017 года, 11:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ — Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области разработало и утвердило планы тушения лесных пожаров на 2017 год всех 10 лесничеств Мурманской области, сообщают в областном Правительстве.

План тушения является основным документом, регламентирующим взаимодействие группировки сил и средств при тушении лесных пожаров в пожароопасный период 2017 года.

Сейчас ведомство занимается разработкой плана тушения лесных пожаров на территории лесничеств области и особо охраняемых природных территорий федерального значения и лесов Министерства обороны. Кроме того, ведется активная работа по подготовке к лесокультурному сезону. Лесничества области в декабре 2016 года организовали сбор образцов шишек сосны, которые для определения качества семян направлены в Центр защиты леса Ленинградской области. После проведения анализа семян будут даны рекомендации по их сбору и использованию в восстановлении леса.

Мероприятия по лесовосстановлению на площади лесного фонда выполняются в рамках государственного задания. В 2016 году работы проводились на площади более 800 га.