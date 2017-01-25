Приставы отказались передавать коллекторам информацию о наличии оружия у должников

25 Января 2017 года, 15:30

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Коллекторам отказали в прямом доступе к данным об имеющемся у заемщиков оружии. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Подобные сведения могут предоставляться взыскателям долгов только по решению суда.

ФССП отказала коллекторам в доступе к данным об оружии на досудебной стадии возврата долга, о чем взыскатели просили в августе 2016 года. Как следует из ответа приставов, взыскатели долгов смогут узнать о наличии у должников оружия лишь на стадии исполнительного производства, то есть только после решения суда.

«Стороны исполнительного производства (должник, взыскатель и их представители) вправе знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии», — пояснили в пресс-службе ФССП.

При этом, продолжает представитель пресс-службы, коллектор вправе обратиться к судебному приставу-исполнителю, ознакомиться с полной информацией о ходе исполнительного производства, в том числе с полученными ответами из регистрирующих органов. Например, данными территориальных органов внутренних дел о зарегистрированном оружии.

Письмо приставам с просьбой разрешить узнавать об оружии направляла Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) летом прошлого года. Как отмечали коллекторы, это могло способствовать более эффективному взысканию задолженности. По их логике, оружие говорит о наличии у должника ценного имущества, ведь оно используется для охраны и нередко дорого стоит. Любой вид оружия и его содержание требуют существенных затрат, указывали коллекторы.

Коллекторы поясняли, что данные об оружии могут обезопасить их взаимодействие с должниками. Когда коллекторы приходят к заемщикам, их не всегда ждет теплый прием. Поэтому коллекторы пытаются узнать о нем заранее, иногда неофициальным путем.

Предложенный ФССП вариант они восприняли позитивно. По их мнению, это лучше, чем полный отказ в доступе к данным об оружии. Сценарий, предложенный ведомством, поможет в работе коллекторам, взыскивающим задолженность через суд. В рамках исполнительного производства они смогут оценить, есть ли оружие у заемщика, и подготовиться к визиту.

Эксперты не видят связи между наличием у граждан оружия и их платежеспособностью. Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Бинбанка Сергей Голец уверяет, что возврат долга скорее зависит от наличия у должника недвижимости, автомобиля или дохода, а не оружия.

«Оружие в первую очередь используется для охоты или спортивной стрельбы, а не для охраны имущества, — пояснил Сергей Голец. — Иногда оружие само представляет существенную ценность, но достаточно редко — и в таких случаях есть большая вероятность того, что у его владельца есть что-то другое, на что можно обратить взыскание».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков