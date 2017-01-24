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Главная » НОВОСТИ » Минобороны: в 2017 году в Арктике будет построено более 100 объектов инфраструктуры
 
 
 
 
25 Января 2017 года, 12:30

Минобороны: в 2017 году в Арктике будет построено более 100 объектов инфраструктуры


РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ — Министерство обороны РФ до конца 2017 года построит в Арктической зоне более 100 объектов инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Более 100 объектов капитального строительства, расположенных в российской Арктике, будет введено в эксплуатацию до конца 2017 года. Сдаваемые объекты расположены на территории арктических военных баз Минобороны России, дислоцирующихся на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный», - говорится в сообщении Минобороны.

В частности, на одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа до конца 2017 года будет построено более 30 объектов, в том числе аэродром Нагурское, а также административно-жилой комплекс «Арктический трилистник», который станет единственным в мире объектом капитального строительства, возводимым на 80 градусе северной широты. Кроме того, строительство технических позиций и социальной инфраструктуры и аэродрома ведётся в посёлке Рогачево на Новой Земле.

Ещё 30 объектов военной и социальной инфраструктуры будет возведено на чукотстком мысе Шмидта и на острове Врангеля.

В Минобороны также отмечают, что в 2016 году в рамках экологической очистки Арктики подразделения российской армии собрали 6,054 тыс. тонн металлолома, из которых 4,778 тыс. тонн было вывезено на материк. Общая площадь очищенной территории составила 161 га.

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