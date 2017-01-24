Голосуйте за лучшие материалы конкурса «МегаФона» «Помогать по-настоящему» с 23 по 27 января

25 Января 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Началось открытое голосование за лучшие материалы на социальную тему, представленные журналистами и блогерами со всей страны на конкурс «Помогать по-настоящему», объявленный одним из ведущих российских операторов связи «МегаФоном» в сентябре 2016 года. За четыре месяца более 55 участников посетили благотворительные мероприятия компании по всей России и поделились своими историями с читателями, подписчиками и зрителями.

Голосование проходит в социальных сетях Facebook, Instagram и VK, а также непосредственно на онлайн-площадках, где размещены конкурсные работы и которые допускают возможность комментировать и отмечать понравившиеся материалы; отдать свой голос сможет любой зарегистрированный пользователь. При подсчете результатов будут суммироваться все комментарии и оценки, полученные с момента публикации материала до 27 января включительно.

Благодаря медиатуру «Помогать по-настоящему» множество людей по всей стране смогли посмотреть на благотворительность в России под иным углом. Материалы федеральных и региональных журналистов и блогеров собрали тысячи просмотров и сотни комментариев на сайтах изданий и в социальных сетях. География медиатура охватила Барнаул, Владивосток, Воронеж, Иркутск, Калмыкию, Москву, Омск, Ростов-на-Дону, Томскую и Тульскую области, Улан-Удэ, Уфу, Хабаровск и другие города и регионы России.

«Мы очень рады тому интересу, который вызвал наш медиатур у журналистов и блогеров по всей России. Благодаря материалам наших участников тысячи россиян узнали о том, как обстоят дела в самых разных регионах страны и как можно помогать по-настоящему эффективно. Голосуйте за конкурсные работы, которые больше всего понравились именно вам, и помогите нам выбрать лучшие материалы!», - отметила Юлия Ганина, руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности «МегаФона».

Среди проектов, о которых писали журналисты и блогеры, — развитие бочча в России, показ фильмов с тифлокомментариями и субтитрами для слабовидящих и слабослышащих людей, открытые соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», турнир по теннису на колясках MegaFon DreamCup, спортивные проекты для детей с инвалидностью «Спорт вместе. По-настоящему» и «Воспитать чемпиона» и многие другие инициативы, которые «МегаФон» проводит по всей России вместе с партнерскими благотворительными фондами и некоммерческими организациями. Полный список участников конкурса — на сайте dobro.megafon.ru

При определении победителей конкурса будут учитываться в равной мере результаты открытого голосования и оценка материала экспертным жюри, в состав которого входят представители Благотворительного комитета «МегаФона» и партнерских благотворительных фондов и НКО. Имена победителей будут объявлены в начале февраля, они получат денежные гранты («Лучшее СМИ» — в размере 300000 руб., «Лучший автор СМИ» и «Лучший блогер» — по 100000 руб.) и возможность стать послами благотворительной деятельности «МегаФона» в 2017 году.

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