Золотовалютные активы России могут вырасти до $0,5 трлн. уже в 2019 году

25 Января 2017 года, 13:38

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Международные резервы России могут достигнуть $0,5 трлн. уже в 2019 году при нынешних ценах на нефть, низком оттоке капитала и благоприятных внешних условиях, рассказали «Известиям» в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН).

Банк России летом 2015 года поставил цель за несколько лет нарастить объем своих золотовалютных запасов до $500 млрд. Сейчас Центробанк располагает $385,4 млрд. Падение цен на нефть и ослабление рубля вскоре вынудили регулятора отложить эту цель, и сегодня базовый сценарий ЦБ не предусматривает пополнение резервов до 2019 года включительно.

Однако отскок цен на нефтяном рынке, укрепление рубля, снижение оттока капитала и планы Министерства финансов не расходовать средства Резервного фонда могут помочь Центробанку вернуться к своей идее о $0,5 трлн. в резервах, считают эксперты.

«Манипуляции с суверенными фондами на величину резервов сильно не повлияют, а размер оттока капитала можно принять постоянным на уровне $15–20 млрд. в год. В этом сценарии $500 млрд. можно увидеть в 2019 году», — подсчитал замдиректора ИНП РАН Александр Широв.

Он подчеркнул, что всё зависит от параметров курса, которые будут определены правительством и ЦБ в рамках предварительного бюджетного правила. Другими словами, чем сильнее будет укрепляться рубль, тем выгоднее будут становиться закупки в резервы.

Сейчас в сценариях ИНП РАН, рассчитанных до решения Минфина не тратить резервы, прогнозируется $417 млрд. на конец 2017, $461 млрд. в 2018 и почти $484 млрд. в 2019 году. ЦБ не публикует свой прогноз по объему резервов, но дает оценку динамики в зависимости от сценария. Если базовый сценарий не предполагал пополнения ЗВР, то оптимистичный исходит из закупок $35 млрд. за трехлетку. Этот сценарий исходит из фактически сегодняшних цен на нефть — $55 за баррель.

Ускорить достижение психологически значимой планки по международным резервам Центробанку может помочь Минфин. На прошлой неделе правительство приняло решение не расходовать средства Резервного фонда при росте цен на нефть. Предполагается, что дополнительная валютная выручка от нефти может быть закуплена Банком России в свои резервы.

Максимальный объем закупок в резервы в этом году будет зависеть от дополнительных доходов, которые могут поступить в бюджет, если средняя цена Urals (основная экспортная марка российской нефти) в этом году будет выше официального прогноза $40 за баррель. По расчетам аналитиков Sberbank CIB, при средней цене барреля в $50 объем интервенций не превысит $16 млрд., а при $55 — $23 млрд.

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