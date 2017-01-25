Золотовалютные активы России могут вырасти до $0,5 трлн. уже в 2019 году

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
В Мурманске отметят «Татьянин день» В Мурманске отметят «Татьянин день»
Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Сергею Иванову понравилась дорога на Никель
 
 
 
 

Курсы валют 25.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,9144
-0,0721
1 USD
Доллар США
59,2168
-0,2866
1 EUR
Евро
63,6225
-0,3199
10 NOK
Норвежских крон
70,9183
0,0117
10 SEK
Шведских крон
67,0306
-0,2368
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-6°
10.0 м/с
давление 750.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января
25 Января 2017, 14:16
График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января
Закрыто еще две дороги в Мурманской области
25 Января 2017, 14:10
Закрыто еще две дороги в Мурманской области
Владельцы «Аэропорта Мурманск» назвали причины сбоев в работе аэропорта
25 Января 2017, 14:05
Владельцы «Аэропорта Мурманск» назвали причины сбоев в работе аэропорта
Минобороны: в 2017 году в Арктике будет построено более 100 объектов инфраструктуры
25 Января 2017, 12:30
Минобороны: в 2017 году в Арктике будет построено более 100 объектов инфраструктуры
 
 
 
 

Самое читаемое

Дороги в Мурманской области закрыты из-за погодных условий
25 Января 2017, 10:02
В случае глобального потепления Мурманск не затопит
24 Января 2017, 19:30
В Мурманске произошло обрушение кровли ангара – есть пострадавший
25 Января 2017, 12:05
Мурманчане могут сделать перерасчет за неубранные дворы
24 Января 2017, 17:51
Мурманский детский сад вошёл в число 100 лучших садов России
24 Января 2017, 18:14
Главный мурманский полицейский недоволен качеством уборки дорог
24 Января 2017, 16:35
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Золотовалютные активы России могут вырасти до $0,5 трлн. уже в 2019 году
 
 
 
 
25 Января 2017 года, 13:38

Золотовалютные активы России могут вырасти до $0,5 трлн. уже в 2019 году


РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Международные резервы России могут достигнуть $0,5 трлн. уже в 2019 году при нынешних ценах на нефть, низком оттоке капитала и благоприятных внешних условиях, рассказали «Известиям» в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН).

Банк России летом 2015 года поставил цель за несколько лет нарастить объем своих золотовалютных запасов до $500 млрд. Сейчас Центробанк располагает $385,4 млрд. Падение цен на нефть и ослабление рубля вскоре вынудили регулятора отложить эту цель, и сегодня базовый сценарий ЦБ не предусматривает пополнение резервов до 2019 года включительно.

Однако отскок цен на нефтяном рынке, укрепление рубля, снижение оттока капитала и планы Министерства финансов не расходовать средства Резервного фонда могут помочь Центробанку вернуться к своей идее о $0,5 трлн. в резервах, считают эксперты.

«Манипуляции с суверенными фондами на величину резервов сильно не повлияют, а размер оттока капитала можно принять постоянным на уровне $15–20 млрд. в год. В этом сценарии $500 млрд. можно увидеть в 2019 году», — подсчитал замдиректора ИНП РАН Александр Широв.

Он подчеркнул, что всё зависит от параметров курса, которые будут определены правительством и ЦБ в рамках предварительного бюджетного правила. Другими словами, чем сильнее будет укрепляться рубль, тем выгоднее будут становиться закупки в резервы.

Сейчас в сценариях ИНП РАН, рассчитанных до решения Минфина не тратить резервы, прогнозируется $417 млрд. на конец 2017, $461 млрд. в 2018 и почти $484 млрд. в 2019 году. ЦБ не публикует свой прогноз по объему резервов, но дает оценку динамики в зависимости от сценария. Если базовый сценарий не предполагал пополнения ЗВР, то оптимистичный исходит из закупок $35 млрд. за трехлетку. Этот сценарий исходит из фактически сегодняшних цен на нефть — $55 за баррель.

Ускорить достижение психологически значимой планки по международным резервам Центробанку может помочь Минфин. На прошлой неделе правительство приняло решение не расходовать средства Резервного фонда при росте цен на нефть. Предполагается, что дополнительная валютная выручка от нефти может быть закуплена Банком России в свои резервы.

Максимальный объем закупок в резервы в этом году будет зависеть от дополнительных доходов, которые могут поступить в бюджет, если средняя цена Urals (основная экспортная марка российской нефти) в этом году будет выше официального прогноза $40 за баррель. По расчетам аналитиков Sberbank CIB, при средней цене барреля в $50 объем интервенций не превысит $16 млрд., а при $55 — $23 млрд.

Фото: plus.google.com

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Минфин собирается добавить 20 млрд на поддержку экономики
2.
Столыпинский клуб Бориса Титова предложил свой способ повысить ВВП и сбалансировать бюджет
3.
Россия видит, что финский бизнес подталкивает власти к перемене позиции по санкциям
4.
Активность россиян на ипотечном рынке снизилась
5.
Центробанк будет публиковать данные по инфляции в регионах
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта