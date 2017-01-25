В сети появилось фото советского Мурманска, сделанное бывшим атташе США в СССР

25 Января 2017 года, 13:53

США/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Американский историк Дуглас Смит, специализирующийся на эпохе Советского Союза, обнаружил в доме бывшего атташе США в СССР Мартина Манхоффа коллекцию фотографий и видеозаписей, передает «Дилетант».

Фото хранились на одной из полок старого шкафа в доме Манхоффа, в Вашингтоне. Среди них — тысячи цветных фотографий, сделанных на улицах советских городов, включая Мурманск. Все они датированы примерно серединой XX века. Также в его архиве есть уникальная видеоплёнка с похорон Иосифа Сталина продолжительностью около 15 минут.