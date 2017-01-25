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Главная » НОВОСТИ » Владельцы «Аэропорта Мурманск» назвали причины сбоев в работе аэропорта
 
 
 
 
25 Января 2017 года, 14:05

Владельцы «Аэропорта Мурманск» назвали причины сбоев в работе аэропорта


МУРМАСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Недостаток спецтехники и её старый состав стали одной из основных причин сбоев в деятельности «Аэропорта Мурманск». Об этом сегодня на совещании с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун сообщил генеральный директор ООО «Новапорт» Сергей Рудаков, являющийся акционером аэропорта.

«Недостаток техники, её довольно старый состав является принципиальным фактором событий, которые сейчас происходят. Мы планово начали заниматься этим вопросом, не вчера и не по факту аномальных событий, но видимо недооценили возможность таких событий, которые происходят в этом году. Мне даже аэродромщики говорят, что 30 лет такого не видели. Это не оправдание, но..», - сказал Рудаков.

Он также рассказал, что в прошлом году предприятие закупило два специализированных КамАза для расчистки полосы, один из которых ещё в ноябре сломался и находится в ремонте до сих пор. По словам Рудакова, аэропорт планирует в дальнейшем закупать иностранную быстроходную технику, которая будет более надёжной, и позволит в кратчайшие сроки чистить взлётно-посадочную полосу.

«Сегодняшняя группировка при наличии профессиональных людей позволяет в обычных условиях при 10-сантиметровом снегу убирать аэродром за 3-4 часа», - добавил Сергей Рудаков.

С октября по январь из мурманского аэропорта было совершено 1363 рейса, из них 256 было совершенно с задержкой, это 18% от всех вылетевших самолётов, рассказала губернатор Марина Ковтун. Из них 185 связано с поздним прибытием воздушных судов, 41 были задержаны по метеоусловиям, пять – по поводу неисправностей воздушных судов, 25 – по вине аэропорта.

«Статистика говорит сама за себя. Во всех этих случаях, кроме погодных, есть виновные», - отметила глава региона.

Напомним, на протяжении 37 часов – с вечера 19 января до полудня 22 января, аэропорт был закрыт. Виной тому стали погодные условия и обледенение взлётно-посадочной полосы, которую из-за постоянного снегопада не успевали обрабатывать реагентами. По предварительным подсчетам, не смогли вовремя улететь более 1200 человек. Люди жаловались, что информацию о задержке рейсов сообщали в последний момент, когда человек уже прибыл в аэропорт. Из-за столпотворения граждан в основном зале ожидания пришлось открывать зал международных авиалиний.

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  • не понял....так, что в ручную чтоль чистять взлетное поле силами группировки? интересно сколько в группировке рабочих людей? «Сегодняшняя группировка при наличии профессиональных людей позволяет в обычных условиях при 10-сантиметровом снегу убирать аэродром за 3-4 часа», - добавил Сергей Рудаков.
 
 
 
 
 
 
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