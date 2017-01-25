В Мурманске и Апатитах завершилась благотворительная акция «Сделаем доброе дело вместе»

25 Января 2017 года, 14:29

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ - Благотворительная акция «Сделаем доброе дело вместе» проводилась в гипермаркетах «Твой» с апреля по декабрь 2016 года. В магазинах были установлены специальные кубы, куда покупатели приносили косметические средства для малышей из Домов Ребенка.

За время акции было собрано около 15 коробок с подгузниками, влажными салфетками, шампунями. Собранные средства гигиены распределили по двум Домам Ребенка в Мурманске и Апатитах.

- Спасибо всем неравнодушным мурманчанам! Для наших детей это товары первой необходимости, и они нужны всегда. Того, что мы получили, хватит на месяц точно, а то и больше, - сообщил главный врач Мурманского областного Дома Ребенка Игорь Соколов.

Отметим, что это не единственная благотворительная акция, которую проводит сеть гипермаркетов «Твой». Ранее уже были организованы: «Почта Деда Мороза», «Новогоднее чудо», «Собери портфель в школу». Посетители магазинов активно принимают участие в этих акциях и проявляют заботу к детям, оставшимся без родителей.

Кроме того, торговая сеть на постоянной основе поддерживает Мурманский Дом Ребенка. Не так давно была построена игровая веранда с ящиками для хранения игрушек и спортивного инвентаря. В планах на новый год: организация культурно-досуговых мероприятий, оснащение Дома Ребенка необходимой мебелью, бытовой техникой и медицинским оборудованием.